Fiorentina-Cremonese | programma e telecronisti Dazn Serie A 2022 2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Fiorentina-Cremonese, match valido per la prima giornata di Serie A 2022/2023. Stadio Franchi pronto a ospitare questo scontro che mette di fronte gli ambiziosi viola, attesi poi in settimana dal playoff di Conference League, e i lombardi che hanno fatto ritorno nella massima divisione dopo anni di assenza. Appuntamento alle ore 18.30 di domenica 14 agosto. Fiorentina-Cremonese sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Andrea Calogero e Fabio Bazzani.

