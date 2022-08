Controlli Superbonus, cosa succede in caso di piccolo abuso edilizio? (Di domenica 14 agosto 2022) cosa succede agli italiani che hanno usufruito del Superbonus ma il loro appartamento presenta un abuso edilizio? Sono tanti gli italiani che in questi due anni hanno usufruito del Superbonus 110%, la misura messa in atto dal governo Conte per alleggerire il portafoglio degli italiani che provvedono a ristrutturare edifici e palazzi. Il bonus prevede L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 14 agosto 2022)agli italiani che hanno usufruito delma il loro appartamento presenta un? Sono tanti gli italiani che in questi due anni hanno usufruito del110%, la misura messa in atto dal governo Conte per alleggerire il portafoglio degli italiani che provvedono a ristrutturare edifici e palazzi. Il bonus prevede L'articolo proviene da Consumatore.com.

ApportunityIt : Superbonus, quanto tempo ha l'Agenzia delle Entrate per fare controlli? - - Sergio_GS : @e_astuto @Mov5Stelle No, sbagliato. Il superbonus 110% ha giá tutti i controlli. Le frodi sono state fatte negli '… - zazoomblog : Controlli Superbonus cosa rischia chi non sarà in regola - #Controlli #Superbonus #rischia #regola - Vicky5lands : RT @Vicky5lands: @SergioCosta_Gen @Mov5Stelle Quali 'valori' del movimento Le sono cari? I Navigators? Il Superbonus senza controlli che ha… - Vicky5lands : @SergioCosta_Gen @Mov5Stelle Quali 'valori' del movimento Le sono cari? I Navigators? Il Superbonus senza controlli… -