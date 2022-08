Atalanta | ufficializzata la cessione di Freuler al Nottingham Forest

Leggi su sportface

(Di domenica 14 agosto 2022) L’ha ufficializzato ladi Remoal, incassando 9 milioni più eventuali 3 milioni di bonus legati alla salvezza del nuovo club. Questo il comunicato del club bergamasco: “Grazie di tutto Remo! Ora le strade si separano per una nuova esperienza professionale, ma l’affetto e il legame resteranno per sempre”. Anche lo svizzero poi ha salutato tutti i tifosi e la società con le seguenti parole: “Non è mai facile salutarsi, soprattutto dopo sei anni ricchi di emozioni e di grandi successi. Insieme siamo riusciti a fare cose incredibili, portando in giro per l’Europa i nostri colori e l’immagine di questa bellissima città. A Bergamo, grazie al vostro affetto, mi sono sempre sentito a casa. A questo punto della carriera però può succedere di dover fare delle ...