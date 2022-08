Ultime Notizie Roma del 13-08-2022 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 13 agosto 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno conflitto in Ucraina in apertura Le porte di che fanno respinto non offensiva russa verso zappo risciacquo annunciato lo Stato maggiore delle Forze Armate ucraine nel suo ultimo aggiornamento pubblicato su Facebook che parte Russia rende Noto su telegram il capo dell’amministrazione militare regionale hanno ucciso ieri 5 civili hanno feriti Altri 35 nel corso di bombardamenti nella regione di Donetsk nel complesso dall’ inizio dell’ invasione dell’Ucraina nella regione sono stati uccisi 728 civile 1880 sono rimasti feriti lutto nel mondo della televisione è morto a 93 anni Piero Angela Buon viaggio papà ha scritto il film di Alberto sui suoi profili Social annunciando La scomparsa del padre a Torino nel 1928 Piero Angela aveva iniziato la sua ...