Totti, Blasi e Bocchi: Dagospia si prende (giustamente) i meriti e attacca Il Foglio (Di sabato 13 agosto 2022) Il triangolo fra Francesco Totti, Ilary Blasi e Noemi Bocchi ha infiammato i settimanali di gossip di questa torrida estate. E se è successo il merito è senza dubbio di Dagospia che in tempi non sospetti (a febbraio!) aveva parlato di crisi fra i due svelando l'esistenza di Noemi. "A cosa serve Dagospia" – ha scritto Roberto D'Agostino sul suo portale – "Questo disgraziato sito, accusato di ogni bestialità, alla fine fa quello che dovrebbero fare i giornali: dare notizie". Un lungo sfogo che continua così, rivendicando addirittura lo scoop sul Pratigate. "Quest'anno, come accadde per Pamela Prati e Mark Caltagirone nel 2019, ha fornito la storia dell'anno: il triangolone fra Totti, Ilary Blasi e Noemi Bocchi. Storia su cui gli opinionisti senza notizie ...

