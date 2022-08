Totalmente diverso dai tempi di Masterchef: oggi stenterete a credere che sia lui (Di sabato 13 agosto 2022) oggi è Totalmente diverso dai tempi della sua partecipazione a Masterchef: guardate questa foto, stenterete a credere che sia lui. È stato uno dei principali protagonisti della seconda edizione di Masterchef, lo ricordate? Subito nel ‘mirino’ dei tre giudici, che non hanno mai perso occasione di poter apprezzare i suoi piatti e la sua creatività, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 13 agosto 2022)daidella sua partecipazione a: guardate questa foto,che sia lui. È stato uno dei principali protagonisti della seconda edizione di, lo ricordate? Subito nel ‘mirino’ dei tre giudici, che non hanno mai perso occasione di poter apprezzare i suoi piatti e la sua creatività, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

eia58 : RT @Ninabazz3: @chatifyoucan @Fabry0222 Come ho sempre sostenuto, soprattutto a coloro che dopo la sedicente metamorfosi, quasi lo stavano… - Ninabazz3 : @chatifyoucan @Fabry0222 Come ho sempre sostenuto, soprattutto a coloro che dopo la sedicente metamorfosi, quasi lo… - rickyhunter071 : @phildancefc @eziamor @Pugaciov2022 Beh, su questo è ovvio, anche se esiste la fecondazione assistita xvle donne, m… - annakiara119 : RT @Nicky92_: In questi giorni sto guardando Las chicas del cable e il personaggio di Francisco è totalmente diverso da quello di Julio ?? Y… - Nicky92_ : In questi giorni sto guardando Las chicas del cable e il personaggio di Francisco è totalmente diverso da quello di… -