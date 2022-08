Stromboli, la rabbia degli abitanti dopo la valanga di fango: «Colpa dell’incendio sul set della fiction Rai» (Di sabato 13 agosto 2022) dopo la fatica e la disperazione, la rabbia. Gli abitanti di Stromboli, alle prese con la valanga di fango che nelle prime ore del 12 agosto ha travolto l’isola, non dimenticano l’incendio del 25 maggio scoppiato sul set della fiction Rai Protezione civile a causa dell’imprudenza della troupe televisiva. Per i cittadini e il sindaco, Riccardo Gullo, l’episodio di nemmeno tre mesi fa e la mancata messa in sicurezza del vulcano hanno un chiaro ruolo nel disastro che oggi mette di nuovo in ginocchio l’isola. «Questo disastro era evitabile ed è dovuto alla mancanza di vegetazione che non ha impedito che il flusso d’acqua scendesse a valle invadendo l’isola», dice il sindaco a Repubblica. La mancata messa in ... Leggi su open.online (Di sabato 13 agosto 2022)la fatica e la disperazione, la. Glidi, alle prese con ladiche nelle prime ore del 12 agosto ha travolto l’isola, non dimenticano l’incendio del 25 maggio scoppiato sul setRai Protezione civile a causa dell’imprudenzatroupe televisiva. Per i cittadini e il sindaco, Riccardo Gullo, l’episodio di nemmeno tre mesi fa e la mancata messa in sicurezza del vulcano hanno un chiaro ruolo nel disastro che oggi mette di nuovo in ginocchio l’isola. «Questo disastro era evitabile ed è dovuto alla mancanza di vegetazione che non ha impedito che il flusso d’acqua scendesse a valle invadendo l’isola», dice il sindaco a Repubblica. La mancata messa in ...

