Stranger Things 5: i fratelli Duffer cercheranno di non introdurre nuovi personaggi

I fratelli Duffer hanno svelato come stanno affrontando lo sviluppo di Stranger Things 5 e parlato del successo ottenuto con la quarta stagione. Stranger Things 5 non introdurrà nuovi personaggi, come confermato dai fratelli Duffer in una nuova intervista in cui hanno parlato dei progetti per l'ultima stagione della serie Netflix. Ross e Matt, intervistati da IndieWire, hanno raccontato che si sono resi conto del successo ottenuto dalla loro creazione inizialmente per il fenomeno legato al personaggio di Barb e, in un secondo momento, quando i vertici di Netflix hanno ammesso che erano davvero felici dei risultati ottenuti.

