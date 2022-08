“Stavo perdendo tutto”: l’inferno di Marco Cucolo, notti da brividi per lui (Di sabato 13 agosto 2022) Marco Cucolo è stato il naufrago dell’Isola dei Famosi che ha dovuto ritirarsi dal reality. Le sue notti fanno venire i brividi a tutti. Marco Cucolo (Mediasetplay screenshot)Marco Cucolo è l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi che ha dovuto abbandonare il reality prima del tempo. Scopriamo insieme le sue notti e difficili e da brividi. Marco Cucolo era entrato in coppia con la sua fidanzata Lory Del Santo per partecipare all’Isola dei Famosi. Ilary Blasi ha sempre coinvolto molto i due naufraghi per stuzzicare la curiosità del pubblico. Vladimir Luxuria ci ha messo lo zampino spesso e volentieri per sollecitare Cuculo a prendere posizioni diverse da quelle della sua ... Leggi su ck12 (Di sabato 13 agosto 2022)è stato il naufrago dell’Isola dei Famosi che ha dovuto ritirarsi dal reality. Le suefanno venire ia tutti.(Mediasetplay screenshot)è l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi che ha dovuto abbandonare il reality prima del tempo. Scopriamo insieme le suee difficili e daera entrato in coppia con la sua fidanzata Lory Del Santo per partecipare all’Isola dei Famosi. Ilary Blasi ha sempre coinvolto molto i due naufraghi per stuzzicare la curiosità del pubblico. Vladimir Luxuria ci ha messo lo zampino spesso e volentieri per sollecitare Cuculo a prendere posizioni diverse da quelle della sua ...

