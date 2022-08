Spezia, Gotti: “Iniziamo con entusiasmo, stiamo cercando un sostituto di Maggiore” (Di sabato 13 agosto 2022) Il tecnico dello Spezia, Luca Gotti, ha parlato alla vigilia dell’esordio in campionato contro l’Empoli. In primo luogo l’allenatore si è concentrato sulla forma della squadra: “Arriviamo con entusiasmo, nonostante alcune difficoltà nello scorso match di Coppa Italia. Non abbiamo grande esperienza in Serie A, ma il nuovo inizio ci da entusiasmo e forza”. Successivamente il tecnico ha parlato dei nuovi acquisti estivi: “Caldara è a completa disposizione, seppur occorre portarlo ancora alla sua migliore condizione. Ekdal invece è fermo da 4 mesi per un infortunio, ma confido di portarlo almeno in panchina”. Infine una battuta sull’addio di Maggiore: “Il calciatore si è comportato sempre con grande professionalità, allenandosi bene ogni giorno. Ha sempre pensato allo Spezia, giocando ... Leggi su sportface (Di sabato 13 agosto 2022) Il tecnico dello, Luca, ha parlato alla vigilia dell’esordio in campionato contro l’Empoli. In primo luogo l’allenatore si è concentrato sulla forma della squadra: “Arriviamo con, nonostante alcune difficoltà nello scorso match di Coppa Italia. Non abbiamo grande esperienza in Serie A, ma il nuovo inizio ci dae forza”. Successivamente il tecnico ha parlato dei nuovi acquisti estivi: “Caldara è a completa disposizione, seppur occorre portarlo ancora alla sua migliore condizione. Ekdal invece è fermo da 4 mesi per un infortunio, ma confido di portarlo almeno in panchina”. Infine una battuta sull’addio di: “Il calciatore si è comportato sempre con grande professionalità, allenandosi bene ogni giorno. Ha sempre pensato allo, giocando ...

