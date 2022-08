Nuoto | Federico Burdisso | “Gara un po’ piatta | non sono né contento né arrabbiato”

Leggi su oasport

(Di sabato 13 agosto 2022) Impegnato nella quarta delle sei batterie di qualificazioni previste per i 100 metri farfalla,(insieme a un altro azzurro, Matteo Rivolta) ha da poco conquistato l’accesso alle semifinali della suddettaai Campionati Europei 2022 diin quel di Roma. L’azzurro, classe 2001, ha primeggiato nella sua batteria con il tempo di 51?95 precedendo il britannico Edward Mildred (+0.24), il polacco Jakub Majerski (+0.26) e l’italiano Piero Codia (52?26 il suo tempo, +0.31 rispetto a quello registrato dal vincitore della batteria). Ai microfoni della Rai, al termine della sua, l’azzurro non è apparso particolarmente soddisfatto della sua prestazione; il risultato è pienamente in linea con gli obiettivi prefissati, dal momento che l’accesso alla semifinale ...