Monza | Stroppa | 'Mi aspettavo peggio | abbiamo avuto occasioni Miglioreremo | meritavamo di più'

Fprime86 : RT @DiMarzio: #SerieA | #MonzaTorino, le parole di Giovanni #Stroppa nel post-partita - theworldnews74 : Monza Torino 1-2 - Lecce Inter 1-2 - sportli26181512 : Stroppa: 'I gol subìti? Figli di errori. Mancano... chili, serve tempo' - NausicaMattiac2 : Commento a caldo sul #Monza di una donna che dovrebbe tornare a lavare i piatti: Stroppa ha toppato l'esordio perch… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MONZA - Stroppa: 'Dobbiamo migliorare, ma ci vuole tempo per mettere idee ed equilibrio' -

, le parole didopo la sconfitta contro il Torino al debutto in Serie A: "A tratti la squadra mi è piaciuta" Inizia con una sconfitta l'avventura in Serie A del. Di seguito, le ...Un approccio abbastanza tirato quello del, nei primi cinque minuti gli uomini dihanno concesso due occasioni agli ospiti: Sanabria, in entrambi gli episodi, non e' riuscito a beffare ...Dopo un'estate di grandi aspettative legate al mercato, il Monza paga lo scotto dello storico debutto in Serie A. Il Torino si impone per 2-1 nel secondo anticipo delle 20.45 di sabato di ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...