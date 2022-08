Milan-Udinese 4-2: vittoria in rimonta, Rebic decisivo con una doppietta (Di sabato 13 agosto 2022) Parte bene il Milan campione d'Italia. La squadra di Pioli batte in rimonta l'Udinese 4-2 grazie alla doppietta di Rebic e alle reti di Theo Hernandez (rigore) e Brahim Diaz. Inutile il... Leggi su ilmattino (Di sabato 13 agosto 2022) Parte bene ilcampione d'Italia. La squadra di Pioli batte inl'4-2 grazie alladi Rebic e alle reti di Theo Hernandez (rigore) e Brahim Diaz. Inutile il...

AntoVitiello : #Giroud in gruppo. Recuperato per #Milan Udinese - borghi_claudio : Oggi sarò a San Siro prima della partita Milan Udinese insieme ai ragazzi della Lega Milano per volantinaggio di in… - gippu1 : L'incredibile Becao timbra (ancora!) alla prima giornata di testa su corner al Milan: l'Udinese non segnava il prim… - thearlind : RT @DAZN_IT: Un avvio da CAMPIONI d'Italia: poker del Milan all'Udinese, finisce 4-2 con un super Rebic ???? #DAZN #SerieATIM - GiorgioFreschi : Il #Milan si fa riprendere due volte nel primo tempo ma nella ripresa allunga e batte 4-2 al debutto l’#Udinese: i… -