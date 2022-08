Milan, il Nottingham su Bakayoko: ma c’è un problema sull’ingaggio (Di sabato 13 agosto 2022) Tiemouè Bakayoko potrebbe lasciare il Milan prima della fine del mercato estivo. Problemi nella trattativa con il Nottingham Tiemouè Bakayoko è sempre in cima alla lista degli esuberi del Milan in questa sessione di mercato. La sua uscita non è però semplice. Stando a quanto riferito da Tuttosport, il centrocampista francese ha un ingaggio di 5 milioni di euro che complica di molto le trattative con i club interessati. Ultima squadra a farsi avanti è il Nottingham Forest, fresco di ritorno in Premier League. Il Chelsea, club proprietario del cartellino, avrebbe già dato il suo benestare all’operazione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 agosto 2022) Tiemouèpotrebbe lasciare ilprima della fine del mercato estivo. Problemi nella trattativa con ilTiemouèè sempre in cima alla lista degli esuberi delin questa sessione di mercato. La sua uscita non è però semplice. Stando a quanto riferito da Tuttosport, il centrocampista francese ha un ingaggio di 5 milioni di euro che complica di molto le trattative con i club interessati. Ultima squadra a farsi avanti è ilForest, fresco di ritorno in Premier League. Il Chelsea, club proprietario del cartellino, avrebbe già dato il suo benestare all’operazione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

