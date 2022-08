MasterChef | l’ex giudice tra gli Chef più ricchi al mondo

Leggi su chenews

(Di sabato 13 agosto 2022), uno dei suoi ex giudici più famosi è tra glipiùdel: è famosissimo non solo grazie al talent di cucina ma anche a molti altri programmi a tema culinario e non solo. È entrato nella classifica deglipiùale non stentiamo a crederlo: ha aperto circa 25 ristoranti in giro per ile ha, in tutto, quattordici stelle Micheline. Avete capito di chi stiamo parlando? Si tratta di Gordon Ramsay, loscozzese. foto WikipediaTra le sue molteplici apparizioni televisive, lo, è stato anche uno dei giudici diUsa. Gordon, però, è diventato noto come personaggio televisivo soprattutto grazie ...