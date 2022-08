Luna Cenere | «La nudità | una via per l’astrazione e l’espressione»

(Di sabato 13 agosto 2022) Due corpi nudi in uno spazio bianco. Fanno perno uno sull’altro; disegnano immagini speculari, suggestioni, rimossi, fino a diventare un solo organismo che non è più corpo ma inconscio che L'articolo proviene da il manifesto.

Gagarin Magazine

Si tratta di progetto didattico e artistico incentrato sulla consapevolezza dell'individuo e del corpo comune, diretto della danzatrice e coreografa Luna Cenere. Il concept di questo project dimora ...