"È molto dura". Lorella Boccia, momenti difficili. Coinvolta la figlia: "Una vera frustrazione" (Di sabato 13 agosto 2022) Probabilmente non siamo abituati a vederla così, visto che Lorella Boccia è sempre sorridente e solare, ma anche lei vive ovviamente momenti difficili ed è ciò che ha ammesso recentemente. Le difficoltà legate alla maternità non sono risolvibili in un attimo, basti pensare tra l'altro che la figlia Luce Althea è venuta alla luce solamente pochi mesi fa. E ora ha un problema che non ha permesso alla ballerina e conduttrice televisiva di poter affrontare la giornata in maniera rilassata. Dunque, Lorella Boccia ha voluto parlare di sé attraverso un video pubblicato su TikTok, dove si è concentrata sulla maternità e quindi sulla figlia Luce Althea. E i mesi scorsi sono stati contraddistinti anche dall'assenza temporanea nella trasmissione Made in Sud, ...

