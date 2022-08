È la figlia di uno degli attori più amati A 23 anni è una giovane promessa

Leggi su dilei

(Di sabato 13 agosto 2022) Lily-Rose Depp è cresciuta, ed è davvero una. Ladi Johnny Depp e Vanessa Paradis è diventata una donna meravigliosa, di una bellezza quasi assurda. Proprio come il padre, ha scelto di seguire la strada della recitazione. E, ne siamo certe, saprà conquistare il suo pubblico. Sguardo accattivante, lineamenti difficili da dimenticare: a 23è già pronta a conquistare il mondo. Lily-Rose Depp,del cinema e della televisione Nata nel 1999, metà francese e metà americana, è una vera e propria ispirazione per le teenager di tutto il mondo, e non solo. Icona di stile, amante della moda e dei set, ha cominciato sin da bambina a sfilare sui red carpet più importanti. Del resto, Lily-Rose Depp èdi Johnny Depp, uno ...