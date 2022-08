“Aspettiamo una bambina!”. Il primo fiocco è rosa per l’attrice (Di sabato 13 agosto 2022) Incinta, svela il sesso del suo bebè: Ashley Greene ha dato il lieto annuncio della gravidanza a marzo scorso, ma solo da poco ha deciso di rivelare se è in arrivo un fiocco celeste o un fiocco orsa. Lo ha fatto in esclusiva a People e poi su Instagram, dove prima di condividere le foto del party in rosa ha scritto: “It’s a Girl!”. l’attrice che ha anche recitato in Twilight diventerà presto mamma di una bambina. Ashley Greene e il marito Paul Khoury erano “al settimo cielo” quando hanno saputo del bebè in arrivo, aveva spifferato un amico della coppia. Coppia che si è giurata amore eterno in California, a San Jose, con 120 invitati tra cui molti attori. Ashley Greene svela il sesso del bebè: aspetta una bambina Ashley Greene si è sposata con Paul Khoury nel 2018. La proposta di matrimonio arrivò durante ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 13 agosto 2022) Incinta, svela il sesso del suo bebè: Ashley Greene ha dato il lieto annuncio della gravidanza a marzo scorso, ma solo da poco ha deciso di rivelare se è in arrivo unceleste o unorsa. Lo ha fatto in esclusiva a People e poi su Instagram, dove prima di condividere le foto del party inha scritto: “It’s a Girl!”.che ha anche recitato in Twilight diventerà presto mamma di una bambina. Ashley Greene e il marito Paul Khoury erano “al settimo cielo” quando hanno saputo del bebè in arrivo, aveva spifferato un amico della coppia. Coppia che si è giurata amore eterno in California, a San Jose, con 120 invitati tra cui molti attori. Ashley Greene svela il sesso del bebè: aspetta una bambina Ashley Greene si è sposata con Paul Khoury nel 2018. La proposta di matrimonio arrivò durante ...

