AMD | rilasciata la nuova versione Software Adrenalin 22 8 1

(Di sabato 13 agosto 2022) Quest’oggi, l’azienda AMD ha rilasciato la sua nuovissimadelAMD22.8.1 AMD (clicca qui per maggiori info sull’azienda) è una multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori con sede a Sunnyvale, California. È uno dei leader mondiali nella produzione di CPU per il mercato consumer, workstation e server; di chip grafici integrati e discreti dopo la fusione con ATI oltre che di chipset. Dettagli sulladi AMD22.8.1 AMD ha rilasciato oggi l’ultimadei driver AMD. La22.8.1 beta include l’ottimizzazione per Marvel’s Spider Man Remastered e Thymesia. I driver aggiungono anche il supporto per ...

TeleAlessandria

L'informazione è statadal leaker HXL sul suo profilo Twitter. I processori sono stati trovati nel database di Lenovo, OEM che lavora anche direttamente con, e sono i seguenti modelli: ...L'hardware viene coordinato da una moderna CPURyzen V1500B dotata di quattro core e di ...a fine 2021 e da allora aggiornata periodicamente per correggere potenziali problemi di ... AMD conferma il rilascio della CPU Ryzen 7000 "Raphael" questo trimestre, GPU RDNA 3 di fascia alta ed EPYC Genova in pista alla fine del 2022 Nelle scorse ore è stata individuata una grave falla nelle CPU di tutti i produttori e riguarda i processori realizzati negli ultimi 10 anni. Il fix per Windows è in arrivo.Le nuove CPU AMD Threadripper Pro Zen 3 sono adesso ufficialmente disponibili per tutti, dopo l'iniziale lancio limitato ai sistemi Lenovo.