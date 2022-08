Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2022 ore 15:30 (Di venerdì 12 agosto 2022) Viabilità DELL’ 12 AGOSTO 2022 ORE 15.20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA LA VIA PONTINA DOVE PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE POMEZIA PASSIAMO AL TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE E SUL RESTO DELLE STRADE DEL TERRITORIO RICORDIAMO CHE TRA LE 16 E LE 22 DI QUESTA SERA SULL’INTERA RETE AUTOSTRADALE E’ VIETATO IL TRANSITO AI MEZZI PESANTI CON MASSA COMPLESSIVA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SERVIZIO RALLENTATO PER LA LINEA Roma NAPOLI VIA CASSINO. LA CAUSA UN GUASTO TRA SANTA MARIA CAPUA VETERE E CASERTA. RITARDI FINO A 25 MINUTI SUI TRENI IN VIAGGIO ORA TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA METRomaRE DAL ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 12 agosto 2022)DELL’ 12 AGOSTOORE 15.20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA LA VIA PONTINA DOVE PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE POMEZIA PASSIAMO AL TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE E SUL RESTO DELLE STRADE DEL TERRITORIO RICORDIAMO CHE TRA LE 16 E LE 22 DI QUESTA SERA SULL’INTERA RETE AUTOSTRADALE E’ VIETATO IL TRANSITO AI MEZZI PESANTI CON MASSA COMPLESSIVA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SERVIZIO RALLENTATO PER LA LINEANAPOLI VIA CASSINO. LA CAUSA UN GUASTO TRA SANTA MARIA CAPUA VETERE E CASERTA. RITARDI FINO A 25 MINUTI SUI TRENI IN VIAGGIO ORA TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA METRE DAL ...

zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2022 ore 12:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #12-08-2022 - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2022 ore 09:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #12-08-2022 - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2022 ore 08:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #12-08-2022 - WazeLazio : RT @LuceverdeRoma: ????#Roma #lavori - Via Innocenzo XI ? strada chiusa per voragine in entrambe le direzioni fino al ripristino della viab… - LuceverdeRoma : ????#Roma #lavori - Via Innocenzo XI ? strada chiusa per voragine in entrambe le direzioni fino al ripristino della… -

Mobilità estiva, Anas: fine settimana di Ferragosto da bollino nero In particolare Viabilità Italia prevede bollino rosso, a partire da oggi e bollino nero nella ... arteria particolarmente trafficata che insieme alla SS7 "Appia" assicura i collegamenti tra Roma e le ... Inizia l'esodo di Ferragosto, previsto traffico da bollino nero 1' DI LETTURA ROMA - Traffico da bollino nero per le grandi partenze di agosto: a partire dal pomeriggio di oggi, ... In particolare Viabilità Italia prevede bollino rosso, a partire da oggi e bollino ... RomaDailyNews In particolareItalia prevede bollino rosso, a partire da oggi e bollino nero nella ... arteria particolarmente trafficata che insieme alla SS7 "Appia" assicura i collegamenti trae le ...1' DI LETTURA- Traffico da bollino nero per le grandi partenze di agosto: a partire dal pomeriggio di oggi, ... In particolareItalia prevede bollino rosso, a partire da oggi e bollino ... Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2022 ore 10:30 - RomaDailyNews