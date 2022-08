Un fiume di fango ha invaso le strade di Stromboli

Leggi su agi

(Di venerdì 12 agosto 2022) AGI - Un violento temporale ha colpito le Isole Eolie, in particolare, dove la pioggia ha provocato undiche hale, diverse case ed attività commerciali. Il temporale ha causato smottamenti e allagamenti un po' ovunque provocando diversi danni. A causa della pioggia i detriti si sono riversati su molteed anche in diversi negozi ed abitazioni. I vigili del fuoco sono al lavoro insieme al personale della protezione civile per aiutare le persone a ripulire le case e lecompletamente ricoperte dal. Si sta cercando di inviare squadre di vigili del fuoco anche da Lipari. Preoccupati i residenti che, dopo l'incendio di maggio che devastò la vegetazione dell'isola, adesso devono fare i conti anche con ...