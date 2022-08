Tommy Lee e Davide Garufi postano gioielli per sfidare Mark Zuckerberg (Di venerdì 12 agosto 2022) Il batterista dei Mötley Crüe e la star di Tik Tok postano le loro foto senza veli per sfidare i social Tommy Lee, il batterista dei Motley Crue è finito in tendenza ieri su Twitter. Il motivo? Ha postato una foto su Instagram praticamente senza veli, mostrando i gioielli in bella vista. L’immagine in questione che è stata accompagnata da una didascalia “Opsss”, ha raggiunto quasi i 23 mila like. Che sia stata una distrazione o una semplice provocazione? Non è la prima volta che il musicista statunitense classe 1962 mostra in maniera libera le sue grazie (nel video hard rubato nel 1995 della luna di miele assieme all’ex moglie Pamela Andreson) , ma a quanto pare, ha voluto farlo per sfidare la censura dei social in particolare di Instagram e Facebook. Sui social hanno lasciato diversi commenti ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 12 agosto 2022) Il batterista dei Mötley Crüe e la star di Tik Tokle loro foto senza veli peri socialLee, il batterista dei Motley Crue è finito in tendenza ieri su Twitter. Il motivo? Ha postato una foto su Instagram praticamente senza veli, mostrando iin bella vista. L’immagine in questione che è stata accompagnata da una didascalia “Opsss”, ha raggiunto quasi i 23 mila like. Che sia stata una distrazione o una semplice provocazione? Non è la prima volta che il musicista statunitense classe 1962 mostra in maniera libera le sue grazie (nel video hard rubato nel 1995 della luna di miele assieme all’ex moglie Pamela Andreson) , ma a quanto pare, ha voluto farlo perla censura dei social in particolare di Instagram e Facebook. Sui social hanno lasciato diversi commenti ...

