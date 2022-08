Terrore sull’autostrada | parabrezza rotti | auto ferme e feriti Colpita anche un’ambulanza | la scoperta choc della polizia

(Di venerdì 12 agosto 2022) Lancia sassi instrada. Paura nella mattinata di venerdì 12 agosto, quando sono arrivate le prime segnalazioni al 112 di un pedone che lanciava oggetti sullein transito. L’uomo, un egiziano 22enne in forte stato di alterazione, è stato fermato. Prima di creare il panico lungo l’strada, il giovane nordafricano ha attivato il freno di emergenza del treno ad alta velocità che transitava accanto alla strada, ha saltato lo spartitraffico e ha iniziato a lanciare oggetti contro lemobili che passavano e contro un treno Italo che transitava lungo la linea parallela all’strada. Momenti diper glimobilisti che hanno chiamato lastradale per lanciare l’allarme. Lancia sassi instrada, ...

Tragedia sfiorata ma attimi di puroe gravi disagiA1 , tra Lodi e Casalpusterlengo , nella mattinata di venerdì 12 agosto: sassi e altri oggetti sono stati lanciati da un uomo sui veicoli in transito'...... Victoria Cabello ha costruito la sua carriera televisiva'... per tutto il tempo dell'intervista avevo ilche si ... instava in corsia di sorpasso a 80 all'ora e io cercavo di ...