Sampdoria, la Roma sonda Sabiri: i blucerchiati lo blindano (Di venerdì 12 agosto 2022) In questo precampionato, il fantasista Abdelhamid Sabiri ha confermato quanto mostrato negli ultimi sei mesi della scorsa stagione con la maglia... Leggi su calciomercato (Di venerdì 12 agosto 2022) In questo precampionato, il fantasista Abdelhamidha confermato quanto mostrato negli ultimi sei mesi della scorsa stagione con la maglia...

marcoconterio : ?????? Abdelhamid Sabiri vicino al rinnovo con la #Sampdoria ma sul giocatore si è informata la #Roma proprio nelle ultime ore @TuttoMercatoWeb - DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma, si lavora alle uscite di #Villar alla @sampdoria e di #Veretout all'@OM_Officiel - legialloblu : Come va il precampionato delle altre: ???? Chivas - Inter 1-1 (2-3 dcr) [Karchouni] Roma - Fiorentina 0-3 [Kajan, B… - ThiagoM34738620 : @AndreCardi Milan Udinese 2-0 Sampdoria Atalanta 1-1 Lecce Inter 1-1 (4-3 dcr) Monza Torino 1-0 Fiorentina Cremones… - VerFilippo : @AndreCardi Milan-Udinese 2-0 Sampdoria vs Atalanta 0-2 Lecce vs Inter 1-4 Monza vs Torino 0-0 Fiorentina vs Cremon… -