Ranking ATP, per Jannik Sinner e Matteo Berrettini Cincinnati diventa cruciale: rischio Nadal già ai quarti agli US Open! (Di venerdì 12 agosto 2022) Il fattore Pablo Carreno Busta e la voglia di riscatto a Cincinnati. E’ questo il destino comune di Jannik Sinner e Matteo Berrettini, sconfitti entrambi in maniera netta dallo spagnolo, che è stato il giustiziere dell’altoatesino negli ottavi di finale ed in precedenza anche del romano al primo turno. Due ko che fanno male in ottica Ranking mondiale per i due azzurri, che rischiano di trovarsi fuori dalle prime otto teste di serie agli ormai imminenti US Open e che rallenta anche la loro rincorda alle ATP Finals di Torino. Al momento Sinner si trova in dodicesima posizione, mentre Berrettini è quattordicesimo, ma proprio il solito Carreno Busta potrebbe inserirsi ulteriormente tra loro. Infatti vincendo il torneo lo spagnolo ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 agosto 2022) Il fattore Pablo Carreno Busta e la voglia di riscatto a. E’ questo il destino comune di, sconfitti entrambi in maniera netta dallo spagnolo, che è stato il giustiziere dell’altoatesino negli ottavi di finale ed in precedenza anche del romano al primo turno. Due ko che fanno male in otticamondiale per i due azzurri, che rischiano di trovarsi fuori dalle prime otto teste di serieormai imminenti US Open e che rallenta anche la loro rincorda alle ATP Finals di Torino. Al momentosi trova in dodicesima posizione, mentreè quattordicesimo, ma proprio il solito Carreno Busta potrebbe inserirsi ulteriormente tra loro. Infatti vincendo il torneo lo spagnolo ...

