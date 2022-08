Pinochet non muore mai. Costituzione, i No avanti (Di venerdì 12 agosto 2022) I sondaggi sulla nuova Costituzione cilena, che sarà sottoposta a un plebiscito il prossimo 4 settembre, mostrano da mesi in vantaggio il rechazo, l’opzione del rifiuto del nuovo testo, scritto L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 12 agosto 2022) I sondaggi sulla nuovacilena, che sarà sottoposta a un plebiscito il prossimo 4 settembre, mostrano da mesi in vantaggio il rechazo, l’opzione del rifiuto del nuovo testo, scritto L'articolo proviene da il manifesto.

giuvaggio : RT @Teresa02247224: #Assange continua ad essere in carcere per aver rivelato crimini . Chi ha commesso i crimini di guerra è libero. La G… - armidago68 : RT @Teresa02247224: #Assange continua ad essere in carcere per aver rivelato crimini . Chi ha commesso i crimini di guerra è libero. La G… - MarinoBruschini : RT @Teresa02247224: #Assange continua ad essere in carcere per aver rivelato crimini . Chi ha commesso i crimini di guerra è libero. La G… - Carolly69010929 : RT @Teresa02247224: #Assange continua ad essere in carcere per aver rivelato crimini . Chi ha commesso i crimini di guerra è libero. La G… - AndreaMarano11 : RT @Teresa02247224: #Assange continua ad essere in carcere per aver rivelato crimini . Chi ha commesso i crimini di guerra è libero. La G… -