Nottingham Forest scatenato: si punta un attaccante (Di venerdì 12 agosto 2022) Il Nottingham Forest non sta badando a spese per festeggiare il ritorno in Premier. L'ultima pista per gli inglesi porta a un attaccante... Leggi su calciomercato (Di venerdì 12 agosto 2022) Ilnon sta badando a spese per festeggiare il ritorno in Premier. L'ultima pista per gli inglesi porta a un...

lucabianchin7 : Una novità nel mercato in uscita del #Milan: il Nottingham Forest ha chiamato per #Bakayoko. Dialogo aperto, nessun… - DiMarzio : . @Atalanta_BC, trovato l'accordo con il @NFFC per la cessione di #Freuler - DiMarzio : #Calciomercato | @Atalanta_BC, trattativa in corso con il @NFFC per #Freuler - sportli26181512 : Nottingham Forest scatenato: si punta un attaccante: Il Nottingham Forest non sta badando a spese per festeggiare i… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Nottingham Forest in pressing su Malinovskyi. La moglie: 'Nulla è ancora deciso, non dipende da noi' -