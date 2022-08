Masters 1000 Montreal 2022, Hurkacz in semifinale: Kyrgios crolla nel terzo set (Di venerdì 12 agosto 2022) Hubert Hurkacz è il primo semifinalista del Masters 1000 di Montreal 2022, grazie alla vittoria in tre set su Nick Kyrgios con il punteggio di 7-6(4) 6-7(5) 6-1 dopo un’ora e 49 minuti di gioco. Il polacco, testa di serie numero 8 del tabellone canadese, attende ora uno tra Casper Ruud e Felix Auger-Aliassime. Si tratta della seconda semifinale a livello 1000 per Hurkacz quest’anno dopo quella raggiunta a Miami, mentre Kyrgios dopo la vittoria del torneo di Washington è apparso decisamente provato a livello fisico nel parziale decisivo. IL TABELLONE DEL TORNEO MONTEPREMI E PRIZE MONEY DEL TORNEO La cronaca – Il primo set scorre via piuttosto regolarmente, con Kyrgios che appare fin da subito alle ... Leggi su sportface (Di venerdì 12 agosto 2022) Hubertè il primo semifinalista deldi, grazie alla vittoria in tre set su Nickcon il punteggio di 7-6(4) 6-7(5) 6-1 dopo un’ora e 49 minuti di gioco. Il polacco, testa di serie numero 8 del tabellone canadese, attende ora uno tra Casper Ruud e Felix Auger-Aliassime. Si tratta della secondaa livelloperquest’anno dopo quella raggiunta a Miami, mentredopo la vittoria del torneo di Washington è apparso decisamente provato a livello fisico nel parziale decisivo. IL TABELLONE DEL TORNEO MONTEPREMI E PRIZE MONEY DEL TORNEO La cronaca – Il primo set scorre via piuttosto regolarmente, conche appare fin da subito alle ...

