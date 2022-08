Maneskin | Damiano David canta in napoletano L’esibizione da neomelodico è virale | VIDEO

(Di venerdì 12 agosto 2022) Hanno conquistato tutti per la loro attitudine rock, eppure ora isi danno alla musica neomelodica. In realtà non proprio, però, leader della band, in queste ore sta spopolando su TikTok grazie a unnel quale interpreta “Tu tu tu ta ta ta”, brano delnte partenopeo Kekko Dany. Nella clip si vede l’artista romano divertirsi durante un live mentre interpreta i versi di quella che sta diventando una vera e propria hit sui social e che dopo la cover realizzata da, sicuramente, avrà un’ulteriore spinta. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

infoitcultura : Maneskin, Damiano fa il cantante neomelodico e il video diventa virale - umbvrto : insomma stanotte ho sognato di parlare con damiano dei maneskin su grindr ?????? - infoitcultura : Maneskin, i segreti del backstage di Damiano e Victoria in una serie su YouTube - infoitcultura : Il video di Damiano dei Maneskin che canta in napoletano - infoitcultura : Maneskin, Damiano fa il neomelodico e il video diventa virale: «Stu core mio fa sempre tu tu tu ta ta ta» -

'Ciao amici, l'operazione è andata'. Poche parole e un 'ok' con la mano per comunicare ai fan che sta bene: è Giorgia Soleri , fidanzata didei, che torna sui Instagram dopo l'intervento per endometriosi. Ieri sera la modella aveva annunciato che si trovava in ospedale dopo una diagnosi arrivata lo scorso marzo al ...https://www.vesuviolive.it/wp - content/uploads/2022/08/- napoletano.mp4Damiano David diventa virale su TikTok. A renderlo "famoso" sulla piattaforma è una canzone neomelodica. Ecco di cosa si tratta!A cura di Redazione Music. Nei mesi scorsi su TikTok è esplosa una canzone neomelodica napoletana, "Tutututatata" di Kekko Dany. Come sempre su TikTok le cose dopo un'impennata… Leggi ...