LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: si parte con il Team Sprint femminile! (Di venerdì 12 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.00 Le atlete ungheresi sono pronte per scendere in pista: Petra Jaszapati, Zsuzsana Kercso-Magos e Sary Boglarka. 11.58 Le gare avranno inizio tra pochi istanti, è tutto pronto per dare il via alla seconda giornata degli Europei di Ciclismo su pista 2022 in quel di Monaco di Baviera, in Germania. 11.55 Come detto, però, le prime atlete a scendere in gara saranno le donne del Team Sprint: nell’ordine, Ungheria, Ucraina, Polonia, Gran Bretagna, Francia, Olanda e Germania. 11.52 I primi azzurri in gara saranno dunque gli uomini del Team Sprint (Matteo Tugnolo, Matteo Bianchi e Daniele Napolitano) che hanno già centrato la qualificazione. 11.49 Nelle prime ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.00 Le atlete ungheresi sono pronte per scendere in: Petra Jaszapati, Zsuzsana Kercso-Magos e Sary Boglarka. 11.58 Le gare avranno inizio tra pochi istanti, è tutto pronto per dare il via alla seconda giornata deglidisuin quel di Monaco di Baviera, in Germania. 11.55 Come detto, però, le prime atlete a scendere in gara saranno le donne del: nell’ordine, Ungheria, Ucraina, Polonia, Gran Bretagna, Francia, Olanda e Germania. 11.52 I primi azzurri in gara saranno dunque gli uomini del(Matteo Tugnolo, Matteo Bianchi e Daniele Napolitano) che hanno già centrato la qualificazione. 11.49 Nelle prime ...

