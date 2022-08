Liliana Segre: "Meloni inizi con togliere la fiamma dal simbolo. Servono fatti e non parole" (Di venerdì 12 agosto 2022) Il commento della senatrice a vita in merito alla recente presa di posizione della leader di Fratelli d'Italia sulle responsabilità storiche del fascismo Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 12 agosto 2022) Il commento della senatrice a vita in merito alla recente presa di posizione della leader di Fratelli d'Italia sulle responsabilità storiche del fascismo

