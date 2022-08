Inzaghi: «Mercato chiuso, Inter deve rimanere così» (Di venerdì 12 agosto 2022) “Il Mercato? La squadra è questa, l’ho concordata con società e proprietà. Quindi la squadra sarà questa, ci manca solo un sostituto di Ranocchia. La società sta lavorando su questo. Per il resto Mercato chiuso in entrata e uscita”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio in campionato Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 12 agosto 2022) “Il? La squadra è questa, l’ho concordata con società e proprietà. Quindi la squadra sarà questa, ci manca solo un sostituto di Ranocchia. La società sta lavorando su questo. Per il restoin entrata e uscita”. Lo ha detto il tecnico dell’Simonein conferenza stampa alla vigilia dell’esordio in campionato Calcio e Finanza.

FBiasin : #Inzaghi: 'Manca un difensore e penso di non doverne più parlare perché poi il mercato sia in entrata che in uscita sarà chiuso'. - FBiasin : #Inzaghi: 'Mercato è stato concordato con proprietà e società. Manca un difensore e la squadra deve rimanere questa… - ItaliaNotizie24 : Inzaghi “L’Inter punta al massimo, il mercato è chiuso” - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Inzaghi “L’Inter punta al massimo, il mercato è chiuso” - - SimoneTogna : #inzaghi carico in conferenza stampa pre #LecceInter: “Dovrà essere un grande anno”. Sul mercato: “A parte il sosti… -