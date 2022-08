In Corea del sud il populismo peggiora i danni di pioggia e diseguaglianze (Di venerdì 12 agosto 2022) Le alluvioni di questi giorni in Corea del sud sono una novità solo per chi non ha mai vissuto una stagione delle piogge in Asia orientale. Negli ultimi anni le piogge monsoniche, in quell’area di mondo, si sono fatte più intense, più estese nel tempo, spesso devastanti, e una semplice stagionalità è diventata una continua emergenza fatta di alert sui cellulari e giganteschi investimenti sulle assicurazioni. Le chiamano flash flood, inondazioni lampo. A Seul, la pioggia di questa settimana è stata un disastro. Ci sono stati undici morti, almeno sei dispersi, più di settemila sfollati. Ma le piogge torrenziali di questi giorni parlano anche moltissimo di un paese che fa i conti con la popolarità di questi anni, elogiato per la sua risposta alla pandemia e per il business del Kpop, che però, in certi momenti di crisi, mostra al mondo le sue criticità: ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 12 agosto 2022) Le alluvioni di questi giorni indel sud sono una novità solo per chi non ha mai vissuto una stagione delle piogge in Asia orientale. Negli ultimi anni le piogge monsoniche, in quell’area di mondo, si sono fatte più intense, più estese nel tempo, spesso devastanti, e una semplice stagionalità è diventata una continua emergenza fatta di alert sui cellulari e giganteschi investimenti sulle assicurazioni. Le chiamano flash flood, inondazioni lampo. A Seul, ladi questa settimana è stata un disastro. Ci sono stati undici morti, almeno sei dispersi, più di settemila sfollati. Ma le piogge torrenziali di questi giorni parlano anche moltissimo di un paese che fa i conti con la popolarità di questi anni, elogiato per la sua risposta alla pandemia e per il business del Kpop, che però, in certi momenti di crisi, mostra al mondo le sue criticità: ...

