Il bluff di Letta sugli stipendi dei prof (Di venerdì 12 agosto 2022) “Mi prendo l’impegno: se vinciamo, a fine legislatura, gli insegnanti saranno pagati con una retribuzione che sarà la media di quella degli altri insegnanti europei”. Ormai è chiaro: in questa campagna elettorale il segretario del Pd Enrico Letta ha deciso di usare in modo spregiudicato il personale del mondo della scuola per fini propagandistici. Nella sua ultima uscita, infatti, il segretario dem ha dichiarato di voler allineare gli stipendi del personale scolastico italiano a quelli degli altri paesi europei. Enrico Letta indica anche una scadenza ben definita per il raggiungimento dell’obbiettivo: il 2027. Entro la fine della legislatura, secondo le promesse del segretario del Pd, le buste paghe dei docenti italiani saranno equiparate quanto meno a quelle dei colleghi francesi e spagnoli (utopico pensare di poter raggiungere la ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 12 agosto 2022) “Mi prendo l’impegno: se vinciamo, a fine legislatura, gli insegnanti saranno pagati con una retribuzione che sarà la media di quella degli altri insegnanti europei”. Ormai è chiaro: in questa campagna elettorale il segretario del Pd Enricoha deciso di usare in modo spregiudicato il personale del mondo della scuola per fini propagandistici. Nella sua ultima uscita, infatti, il segretario dem ha dichiarato di voler allineare glidel personale scolastico italiano a quelli degli altri paesi europei. Enricoindica anche una scadenza ben definita per il raggiungimento dell’obbiettivo: il 2027. Entro la fine della legislatura, secondo le promesse del segretario del Pd, le buste paghe dei docenti italiani saranno equiparate quanto meno a quelle dei colleghi francesi e spagnoli (utopico pensare di poter raggiungere la ...

