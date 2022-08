Covid, i dati: 26.693 nuovi casi e 152 vittime, positività al 15%. Cala il numero dei ricoverati (Di venerdì 12 agosto 2022) Sono 26.693 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, un dato in lieve diminuzione rispetto a ieri, quando erano stati 28.433. I tamponi processati sono stati 177.819 (ieri 189.141), per un tasso di positività che resta al 15%. Le vittime sono 152, 22 in più rispetto alle 130 di ieri. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.043, in calo di 315 unità, mentre i posti letto occupati nelle terapie intensive sono 306, 15 in meno. Continua – ininterrottamente dal 20 luglio – la discesa della curva degli attuali positivi, che Calano di altre 25.284 unità fino a quota 914.928. A livello regionale, sopra quota centomila si trovano il Lazio (160.159), la Campania (122.655) e la Sicilia (115.864). Il totale dei casi diagnosticati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) Sono 26.693 idi-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, un dato in lieve diminuzione rispetto a ieri, quando erano stati 28.433. I tamponi processati sono stati 177.819 (ieri 189.141), per un tasso diche resta al 15%. Lesono 152, 22 in più rispetto alle 130 di ieri. Inei reparti ordinari sono 8.043, in calo di 315 unità, mentre i posti letto occupati nelle terapie intensive sono 306, 15 in meno. Continua – ininterrottamente dal 20 luglio – la discesa della curva degli attuali positivi, cheno di altre 25.284 unità fino a quota 914.928. A livello regionale, sopra quota centomila si trovano il Lazio (160.159), la Campania (122.655) e la Sicilia (115.864). Il totale deidiagnosticati ...

