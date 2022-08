Canottaggio, Europei 2022: Gobbi-Tontodonati in finale nel doppio femminile. Bene Buttignon (Di venerdì 12 agosto 2022) Tre semifinali (doppio femminile, due senza e quattro di coppia maschili), otto recuperi (singolo, due senza, quattro senza, quattro di coppia e otto femminili, singolo e quattro senza maschili, singolo Pesi Leggeri femminile) e una preliminary race. Questo il programma giornaliero dell’Italia agli Europei di Canottaggio a Monaco di Baviera. finale raggiunta nel doppio femminile per Stefania Gobbi (Carabinieri) e Kiri Tontodonati (Fiamme Oro). Primo tempo per la formazione rumena, che domina la gara, mentre le azzurre riescono a precedere la Polonia e a conquistare la finale A con la seconda posizione. Soddisfatta Stefania Gobbi: “Sensazioni molto buone questa mattina; in gara ... Leggi su sportface (Di venerdì 12 agosto 2022) Tre semifinali (, due senza e quattro di coppia maschili), otto recuperi (singolo, due senza, quattro senza, quattro di coppia e otto femminili, singolo e quattro senza maschili, singolo Pesi Leggeri) e una preliminary race. Questo il programma giornaliero dell’Italia aglidia Monaco di Baviera.raggiunta nelper Stefania(Carabinieri) e Kiri(Fiamme Oro). Primo tempo per la formazione rumena, che domina la gara, mentre le azzurre riescono a precedere la Polonia e a conquistare laA con la seconda posizione. Soddisfatta Stefania: “Sensazioni molto buone questa mattina; in gara ...

sportface2016 : #Canottaggio, #Munich2022: #Gobbi-#Tontodonati in finale nel doppio femminile. Bene #Buttignon - zazoomblog : LIVE Canottaggio Europei 2022 in DIRETTA: Matteo Sartori vola in semifinale nel singolo nulla da fare per Gaia Colo… - TuttoQuaNews : RT @varesenews: Europei di canottaggio: Cesarini e Ondoli in finale per le medaglie - zazoomblog : LIVE Canottaggio Europei 2022 in DIRETTA: Matteo Sartori vola in semifinale nel singolo nulla da fare per Gaia Colo… - zazoomblog : LIVE Europei 2022 liveblog 12 agosto in DIRETTA: in corso nuoto artistico e canottaggio. Miressi e Pilato superbi -… -