Calciomercato Salernitana, De Sanctis non si ferma: è ufficiale, un altro colpo (Di venerdì 12 agosto 2022) La Salernitana ha completato l’ennesimo acquisto in questo Calciomercato proprio a ridosso della prima giornata di Serie A. Salva dopo una miracolosa rincorsa la scorsa stagione, la Salernitana si prepara a iniziare la Serie A 2022/2023 ancora con l’obiettivo salvezza. Un traguardo che i campani sperano di centrare con un po’ di tranquillità in più Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 12 agosto 2022) Laha completato l’ennesimo acquisto in questoproprio a ridosso della prima giornata di Serie A. Salva dopo una miracolosa rincorsa la scorsa stagione, lasi prepara a iniziare la Serie A 2022/2023 ancora con l’obiettivo salvezza. Un traguardo che i campani sperano di centrare con un po’ di tranquillità in più Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | La @OfficialUSS1919 è attivissima sul mercato: dopo #Bronn, è fatta per #Candreva e si pro… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Salernitana, Antonio #Candreva ha firmato Per l'ex #Sampdoria un contratto biennale #SkySport… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialUSS1919, arrivo in giornata per Antonio #Candreva ?? - serieAnews_com : Nuovo colpo di #calciomercato per la #Salernitana: in difesa arriva dal Metz il franco-tunisino Dylan #Bronn. - Lil77Gen : RT @DiMarzio: #Calciomercato #SerieA | @OfficialUSS1919, arrivo in giornata per Antonio #Candreva ?? -