Calciomercato Reggina: idea Luperini per il centrocampo (Di venerdì 12 agosto 2022) Dopo il mercato faraonico portato avanti nelle scorse settimane, gli amaranto sembrano non essere sazi e mirano ad un altro acquisto per rinforzare la metà campo di Pippo Inzaghi. Nelle ultime ore, archiviato il no di Valzania, il nuovo nome finito al centro del Calciomercato della Reggina è quello di Gregorio Luperini, centrocampista in forza al Palermo. Calciomercato Reggina: tanta concorrenza per Luperini Sul classe 1994, però, oltre ai calabresi ci sarebbero anche altri club di Serie B, primo fra tutti il Frosinone, seguito dal Perugia del suo ex allenatore Castori. Dal canto suo anche il Palermo sta cercando di trattare con il giocatore per il rinnovo, visto che il suo contratto è in scadenza al termine della stagione, motivo per cui le offerte di contratti pluriennali degli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 12 agosto 2022) Dopo il mercato faraonico portato avanti nelle scorse settimane, gli amaranto sembrano non essere sazi e mirano ad un altro acquisto per rinforzare la metà campo di Pippo Inzaghi. Nelle ultime ore, archiviato il no di Valzania, il nuovo nome finito al centro deldellaè quello di Gregorio, centrocampista in forza al Palermo.: tanta concorrenza perSul classe 1994, però, oltre ai calabresi ci sarebbero anche altri club di Serie B, primo fra tutti il Frosinone, seguito dal Perugia del suo ex allenatore Castori. Dal canto suo anche il Palermo sta cercando di trattare con il giocatore per il rinnovo, visto che il suo contratto è in scadenza al termine della stagione, motivo per cui le offerte di contratti pluriennali degli ...

