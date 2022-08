Calcio, Lazio, verso il debutto in campionato: -2 dal Bologna (Di venerdì 12 agosto 2022) Calcio, Lazio, verso il debutto in campionato. La serie A dei biancocelesti si sta avvicinando: il debutto di Sarri e i suoi è ormai imminente. In un Agosto mai così ricco di appuntamenti ravvicinati per quanto riguarda match ufficiali di Serie A, la compagine di Lotito sarà chiamata all’esordio addirittura prima di ferragosto, il 14/08/2022 alle ore 18:30 contro il Bologna. Dopo Lazio – Bologna, appena quattro giorni dopo, il 20/08 sarà la volta, alle ore 18:30 della seconda giornata, in trasferta contro il Torino. Il ritorno in casa, alla terza, sarà previsto il 26 Agosto, alle ore 20:45 contro l’Inter: Lazio – Inter sarà uno dei match clou della giornata. Ma non è finita: il 31/08/2022 alle ore 18:30 ecco Sampdoria ... Leggi su italiasera (Di venerdì 12 agosto 2022)ilin. La serie A dei biancocelesti si sta avvicinando: ildi Sarri e i suoi è ormai imminente. In un Agosto mai così ricco di appuntamenti ravvicinati per quanto riguarda match ufficiali di Serie A, la compagine di Lotito sarà chiamata all’esordio addirittura prima di ferragosto, il 14/08/2022 alle ore 18:30 contro il. Dopo, appena quattro giorni dopo, il 20/08 sarà la volta, alle ore 18:30 della seconda giornata, in trasferta contro il Torino. Il ritorno in casa, alla terza, sarà previsto il 26 Agosto, alle ore 20:45 contro l’Inter:– Inter sarà uno dei match clou della giornata. Ma non è finita: il 31/08/2022 alle ore 18:30 ecco Sampdoria ...

LALAZIOMIA : Calcio: Lazio, 'Acerbi al Monza in cambio della candidatura di Lotito notizia falsa e assurda' - LALAZIOMIA : Lazio: «Acerbi al Monza per candidatura Lotito? Assurdità» | Calcio e Finanza - LALAZIOMIA : Lazio, Lotito: 'Luis Alberto resterà. Milinkovic? Non lo cedo per meno di 50 milioni' - Sport - Calcio - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LAZIO - Acerbi al Monza in cambio della candidatura di Lotito, il comunicato: 'Notizia assurda' - susydigennaro : RT @napolimagazine: LAZIO - Acerbi al Monza in cambio della candidatura di Lotito, il comunicato: 'Notizia assurda' -