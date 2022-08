Caduta del Governo e riforme: cosa aspettarsi post elezioni? (Di venerdì 12 agosto 2022) Gianluigi de Martino un nostro lettore che sul suo blog personale si definisce un ‘libero pensatore’ ci ha fatto dono, perché di questo a mio avviso si tratta, di uno scritto interessante in cui ci si interroga da cittadino su quale necessità oggettiva ed irrimandabile da parte dei politici vi era per arrivare in un contesto sociale ed economico già così complesso alla Caduta dell’esecutivo. Soprattutto ci si interroga su quali saranno le riforme che potranno vedere davvero la luce post elezioni al netto delle liti tra partiti e delle varie proposte propagandistiche. I cittadini insomma attendono queste votazioni per vedere scoprire “le carte” di chi salirà al Governo ed in tanti temono che ‘ne vedremo delle belle’. A voi il suo elaborato: Riforma ed elezioni: chi ... Leggi su pensionipertutti (Di venerdì 12 agosto 2022) Gianluigi de Martino un nostro lettore che sul suo blog personale si definisce un ‘libero pensatore’ ci ha fatto dono, perché di questo a mio avviso si tratta, di uno scritto interessante in cui ci si interroga da cittadino su quale necessità oggettiva ed irrimandabile da parte dei politici vi era per arrivare in un contesto sociale ed economico già così complesso alladell’esecutivo. Soprattutto ci si interroga su quali saranno leche potranno vedere davvero la luceal netto delle liti tra partiti e delle varie proe propagandistiche. I cittadini insomma attendono queste votazioni per vedere scoprire “le carte” di chi salirà aled in tanti temono che ‘ne vedremo delle belle’. A voi il suo elaborato: Riforma ed: chi ...

borghi_claudio : @OlderGf Se si ricorda la #FlatTax la stavamo mettendo in finanziaria 2019 quando Di Maio dopo le europee, temendo… - Linkiesta : Ascesa, caduta e forse risalita del fronte liberaldemocratico @CarloCalenda ha abbandonato “l’alleanza per non gov… - CarloCalenda : E questo è stato il mio vero errore. Per la seconda volta in vita mia ritenere che il @pdnetwork avesse deciso cosa… - Lorenics1 : RT @Ninabazz3: @EnricoLetta Perché i 5cosi e buona parte di voi,nulla avrebbe a che vedere con la caduta di Draghi???Io non ho scritto gioc… - Ori254 : RT @francotaratufo2: Già Lupi e Delrio dov'erano? Se non sbaglio ci furono 2 interrogazioni parlamentari per Delrio prima della caduta del… -