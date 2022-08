Atalanta, all’esordio con la Sampdoria con un organico incompleto (Di venerdì 12 agosto 2022) Il commento. Un’Atalanta ai nastri di partenza del campionato mai tanto incompleta. Sabato a Genova con la Samp mancheranno gli infortunati Ederson, Demiral e Zappacosta, oltre a Palomino invischiato in ambito doping. E la partenza di Freuler aggrava la situazione. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 12 agosto 2022) Il commento. Un’ai nastri di partenza del campionato mai tanto incompleta. Sabato a Genova con la Samp mancheranno gli infortunati Ederson, Demiral e Zappacosta, oltre a Palomino invischiato in ambito doping. E la partenza di Freuler aggrava la situazione.

