Anzio | inaugurato il Palasport Giulio Rinaldi

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 12 agosto 2022)– Il nuovoè una realtà del territorio comunale, che completa la cosiddetta Città dello Sport, su un’area complessiva di circa 14 ettari in località2. Alla toccante cerimonia di inaugurazione, insieme al Sindaco, Candido De Angelis ed al Delegato allo Sport, Massimiliano Millaci, sono intervenuti il Presidente del CONI regionale, dott. Riccardo Viola, il dottor Marcello Marrocco del Comitato Olimpico Internazionale del CONI, la famiglia del compianto campione anziateed il Sindaco uscente di, Luciano Bruschini, che ha speso parole importanti per il completamento del nuovo impianto, così come hanno fatto gli sportivi Franco Casolari e Giuseppe Barone in presenza ed Alessio Romagnoli, Bruno ...