Ancelotti: 'La Roma si è rinforzata ma non deve pensare allo scudetto' (Di venerdì 12 agosto 2022) Roma - Carlo Ancelotti si gode la vittoria della supercoppa europea con il suo Real Madrid e racconta le sue sensazioni sulla nuova stagione della Roma. Il tecnico del blancos ai microfoni di Radio ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 12 agosto 2022)- Carlosi gode la vittoria della supercoppa europea con il suo Real Madrid e racconta le sue sensazioni sulla nuova stagione della. Il tecnico del blancos ai microfoni di Radio ...

sportli26181512 : Ancelotti: 'Mou ha fatto un gran lavoro. Roma da scudetto? Non ancora': Ancelotti: 'Mou ha fatto un gran lavoro. Ro… - ilRomanistaweb : ?? #Ancelotti: 'La #Roma può lottare e competere per il vertice' L'allenatore del #RealMadrid: 'I giallorossi si son… - Gazzetta_it : #Ancelotti: '#Mourinho ha fatto un gran lavoro. #Roma da scudetto? Non ancora” - sportli26181512 : Ancelotti: 'La Roma si è rinforzata ma non deve pensare allo scudetto': Il tecnico vincitore della Supercoppa Europ… - ZonaBianconeri : RT @PagineRomaniste: #Ancelotti: 'La #Roma può lottare e competere per i vertici. #Juventus, #Inter e #Milan al momento sono avanti” #ASR… -