Almanacco del 12-08-2022 ore 07 | 30

(Di venerdì 12 agosto 2022)del giorno venerdì 12 agosto Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Giovanna del nome Giovanna viene dal ebraico significa dono del Signore veniva in posta i bambini molto attesi e desiderati proverbio ci dice chi vuol vivere eternamente viva Sobrio e allegramente se non ti Oggi Stefano Benni Alessandra Amoroso Mario Balotelli un saluto oggi a Daniele il più rapido che c’è scritto seguito anche da Giovanna che ha inviato subito i nostri messaggi Buona giornata anche a voi facciamo il nostro viaggio nel tempo allora 12 agosto ma del 1851 Isaac Singer ottenere brevetto per la sua macchina da cucito 12 agosto ma del81 dbm Lancia il primo esemplare di personal computer sarà il capostipite del personal computer comunemente usati oggi 12 agosto 1984 si concludono le olimpiadi di Los Angeles con uno straordinario successo per l’Italia che si ...

LaVeritaWeb : I centrini post Dc si accapigliano per raccogliere l’eredità del governo di Mr Bce: debiti, promesse mancate e manc… - amaveronags1 : Almanacco ?? del giorno - RdtRadioStation : Rita vi aspetta tra pochi istanti con l'Almanacco del giorno - sulsitodisimone : Santi del 12 Agosto 2022 - palermo24h : Almanacco del 12 agosto 2022 -

giorno martedì 9 agosto Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Teresa Benedetta della Croce vergine patrona d'Europa Teresa un nome di origine incerta molte delle ...- Santo Santa Chiara Link Sponsorizzato - Sono nati in questo giorno 1926 Nini Rosso Link Sponsorizzato 1949 Eric Carmen 1953 Hulk Hogan - Proverbio La notte è madre dei pensieri e la mattinalavoro - Accadde oggi 1863 la Cambogia diventa protettorato francese - Scoperte 1889 Dan Rylands brevetta il tappo a vite per bottiglie Link Sponsorizzato1976 – Massacro di Tel al-Zaatar: nel corso della Guerra civile libanese vengono massacrati tra i 1.500 ed i 3.000 rifugiati palestinesi in un campo nella zona nord-orientale di Beirut 1981 – Viene ...Trovare il partner giusto non è facile, ma lo è ancora meno per alcune specie che sembrano avere tutto contro. Nella quinta puntata di 'Superquark', ...