Aeroporto di Amsterdam | Schiphol risarcirà i viaggiatori per le lunghe code

L'aeroporto di Amsterdam ha annunciato che risarcirà i passeggeri che hanno perso il volo a causa delle lunghe code. Una notizia che arriva dopo mesi di puro caos nello scalo olandese a causa del boom di richieste e la mancanza di personale.

L'di Schiphol diha annunciato che risarcirà i passeggeri che hanno perso i voli a causa delle lunghissime code ai check - in in uno degli hub più trafficati d'Europa. Lo scalo ...... Londra,, Bruxelles, Francoforte, i cui riflessi (negativi) a cascata ricadono anche nel ... basta una partenza in ritardo da unche il ritardo contagerà anche il volo di ritorno, in ... Caos nei voli, aeroporto di Amsterdam risarcirà i passeggeri L’aeroporto di Amsterdam Schiphol ha annunciato che risarcirà i viaggiatori che hanno perso il volo a causa delle lunghe code.L'estate della ripartenza è anche l'estate degli scioperi, delle attese ai terminal e dei voli cancellati. I consigli per chi è in partenza ...