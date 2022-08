sportli26181512 : Addio a Ciccio Garella, il gigante buono delle prime volte: l'elogio della praticità di un portiere unico: C’è stat… - cmdotcom : Addio a Ciccio #Garella, il gigante buono delle prime volte: l'elogio della praticità di un portiere unico - salernonotizie : Salerno, il Covid stronca vigile urbano in servizio sul Carmine: addio a “Ciccio” Bruno - salernotoday : Dramma Covid a Salerno: addio al luogotenente dei vigili urbani Ciccio Bruno - ciccio_1990 : Veronica Peparini conferma l'addio ad Amici: 'Per me è stata una scuola' - Cinema, Tv e Teatro -

Calciomercato.com

... manifestando un sincero dispiacere al momento dell'maturato nell'estate 2018. Dopo il suo ... Su tutti spicca indubbiamenteLodi , sul quale sprecare altro inchiostro appare superfluo. ...Dolore a Salerno per la scomparsa di Francesco (per gli amici) Bruno , 63 anni, agente della Polizia Municipale. In particolare, prestava servizio come vigile di quartiere al mercato di via Piave, nel quartiere Carmine dov'era conosciuto e stimato da ... Addio a Ciccio Garella, il gigante buono delle prime volte: l'elogio della praticità di un portiere unico StampaUn’altra vittima del Covid a Salerno: in pochi giorni la pandemia si è portato via Francesco Bruno, 63 anni, agente della polizia municipale. Era un vigile di quartiere – come riporta il quotidi ...Morto il vigile Francesco Bruno, lutto a Salerno. L'agente Bruno è stato stroncato dalle complicazioni di salute legate al contagio da Covid ...