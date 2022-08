Usa, due italiani trovati morti in albergo a New York (Di giovedì 11 agosto 2022) (Adnkronos) – Due italiani originari di Rovigo sono stati trovati morti ieri mattina in un albergo a New York dalla polizia. Si tratta di Luca Nogaris, 39 anni, e Alessio Picelli, 48 anni. La notizia è stata comunicata dal Consolato italiano ai carabinieri di Rovigo che hanno poi avvisato i familiari. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 11 agosto 2022) (Adnkronos) – Dueoriginari di Rovigo sono statiieri mattina in una Newdalla polizia. Si tratta di Luca Nogaris, 39 anni, e Alessio Picelli, 48 anni. La notizia è stata comunicata dal Consolato italiano ai carabinieri di Rovigo che hanno poi avvisato i familiari. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

