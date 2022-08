Una maglia, una storia … la Torres del bomber Mario Piga (Di giovedì 11 agosto 2022) 1987-88: la maglia della Torres Oggi, visto anche il periodo di ferie, voliamo in una meta turistica per eccellenza, la Sardegna e precisamente nella bella città di Sassari. È con grande piacere per me presentare una fantastica maglia da trasferta della mitica Torres. foto di gruppo della squadra Manco a farlo apposta, si tratta di una maglia estiva appartenente alla stagione 1987-88. In cotone leggero, appunto, la maglia è di una semplicità e bellezza unica, con due bande, una rossa e una blu, i colori sociali della Torres, a coprire la parte superiore, mentre al centro troviamo, in un disco rosso cucito, lo sponsor locale Prodotti Alimentari Sardi con raffigurata la pianta della Sardegna; sul retro il numero 9, di colore rosso in panno è cucito a zigzag nel solito ... Leggi su glieroidelcalcio (Di giovedì 11 agosto 2022) 1987-88: ladellaOggi, visto anche il periodo di ferie, voliamo in una meta turistica per eccellenza, la Sardegna e precisamente nella bella città di Sassari. È con grande piacere per me presentare una fantasticada trasferta della mitica. foto di gruppo della squadra Manco a farlo apposta, si tratta di unaestiva appartenente alla stagione 1987-88. In cotone leggero, appunto, laè di una semplicità e bellezza unica, con due bande, una rossa e una blu, i colori sociali della, a coprire la parte superiore, mentre al centro troviamo, in un disco rosso cucito, lo sponsor locale Prodotti Alimentari Sardi con raffigurata la pianta della Sardegna; sul retro il numero 9, di colore rosso in panno è cucito a zigzag nel solito ...

Inter : È più di una maglia, sono i nostri valori. Siamo Brothers and sisters of the world ?? Pushing forward since 1908 ???… - OptaPaolo : 3 - Nelle ultime 10 stagioni di Serie A Giovanni #Simeone è stato l’unico calciatore a segnare una tripletta contro… - lejontiger : RT @Inter: È più di una maglia, sono i nostri valori. Siamo Brothers and sisters of the world ?? Pushing forward since 1908 ??? #IMInter @ni… - MilanPress_it : L'Udinese vestirà una maglia speciale sabato sera ???? - Ecatetriformis : RT @Inter: È più di una maglia, sono i nostri valori. Siamo Brothers and sisters of the world ?? Pushing forward since 1908 ??? #IMInter @ni… -