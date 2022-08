Un mese fa il matrimonio, oggi il funerale. Addio Roberta e Roberto, uniti dal triste destino: “Siamo devastati” (Di giovedì 11 agosto 2022) Sposati un mese fa, Roberto e Roberta morti in incidente i Svizzera. Si erano conosciuti appena un anno fa e avevano deciso di trascorrere il resto della vita insieme: quindi il matrimonio celebrato nel loro paese un mese fa, la luna di miele e ancora qualche giorno di vacanza da trascorrere in Svizzera, dove però hanno trovato la morte. Roberta Brognoli, 57 anni, e Roberto Comelli, 52, entrambi residenti a Sarezzo, sono stati travolti e uccisi da due automobili che, in fase di sorpasso, si sarebbero scontrate travolgendo lo scooterone che trasportava i due coniugi, morti a causa del terribile schianto L’incidente è avvenuto lungo la Berninastrasse H29 (vicino al Passo del Bernina) da La Rosa in direzione San Carlo. Sposati un mese fa, ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 11 agosto 2022) Sposati unfa,morti in incidente i Svizzera. Si erano conosciuti appena un anno fa e avevano deciso di trascorrere il resto della vita insieme: quindi ilcelebrato nel loro paese unfa, la luna di miele e ancora qualche giorno di vacanza da trascorrere in Svizzera, dove però hanno trovato la morte.Brognoli, 57 anni, eComelli, 52, entrambi residenti a Sarezzo, sono stati travolti e uccisi da due automobili che, in fase di sorpasso, si sarebbero scontrate travolgendo lo scooterone che trasportava i due coniugi, morti a causa del terribile schianto L’incidente è avvenuto lungo la Berninastrasse H29 (vicino al Passo del Bernina) da La Rosa in direzione San Carlo. Sposati unfa, ...

